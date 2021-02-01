Son Dakika | Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yeni Malatyaspor'da oynayan başarılı futbolcu Youssouf Ndayishimiye'yi 4,5 yıllığına kadrosuna kattı." denildi.



22 yaşındaki Burundili orta saha oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlardan Mesut Altan ve Mustafa Saral ile Üst Yönetici (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı.



Ndayishimiye'nin Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkati çektiğinin belirtildiği açıklamada, "Burundi Milli Takımı'nın futbolcusu Youssouf Ndayishimiye'ye 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



Ndayishimiye, sarı-siyahlı takımda 2 sezonda 27 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Genç oyuncu, ligde 3 kez fileleri havalandırdı.

ADİL GEVREK: SONRAKİ SATIŞTAN %20 PAY ALACAĞIZ

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transfer sonrası; "Youssouf Ndayishimiye'yi 2 Milyon 150 Bin Euro'ya Başakşehir'e verdik. Bir sonraki satıştan da %20 pay alacağız" diye konuştu.

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