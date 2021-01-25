Son dakika | Başakşehir, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner ile anlaştı!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Duarte ve Junior Fernandes'in ardından üçüncü transferini yapmaya yakın.

Turuncu-lacivertliler, İH Konyaspor'un başarılı futbolcusu Ömer Ali Şahiner ile prensip anlaşmasına vardı.

Başakşehir, Konya temsilcisiyle de 1 milyon 250 bin Euro'luk bonservis bedelinde el sıkıştı. Bunun yanında Ömer Ali de Konyaspor'daki alacaklarını bırakacak.

Transferin birkaç gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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