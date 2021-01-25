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Futbol
İHA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 16:22 | Son Güncelleme:

Son dakika | Başakşehir, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner ile anlaştı!

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Son dakika | Başakşehir, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner ile anlaştı!
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Medipol Başakşehir, Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Ömer Ali Şahiner'in transferinde sona yaklaştı. Turuncu-lacivertliler, Ömer Ali için Konyaspor ile 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca 29 yaşındaki futbolcu da yeşil-beyazlı takımdaki alacaklarından feragat edecek.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Duarte ve Junior Fernandes'in ardından üçüncü transferini yapmaya yakın.

Turuncu-lacivertliler, İH Konyaspor'un başarılı futbolcusu Ömer Ali Şahiner ile prensip anlaşmasına vardı.

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Başakşehir, Konya temsilcisiyle de 1 milyon 250 bin Euro'luk bonservis bedelinde el sıkıştı. Bunun yanında Ömer Ali de Konyaspor'daki alacaklarını bırakacak.

Transferin birkaç gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

 

Son dakika | Başakşehir, Konyaspordan Ömer Ali Şahiner ile anlaştı

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