Son dakika | Başakşehir, Junior Fernandes'i transfer etti!

Başakşehir devre arası transfer döneminin ilk bombasını patlattı. Son şampiyon, Alanyaspor'un eski yıldızı Junior Fernandes'i kadrosuna kattı.



Sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Junior Fernandes geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ittihad Kalba'dan ayrılmıştı.



Şilili futbolcu Alanyaspor formasıyla oynadığı 94 maçta 32 gol, 20 asistlik performans sergilemişti.

Başakşehir'in transfer açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz, Al Ittihad Kalba Kulübü’yle sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Şilili futbolcu Junior Fernandes’i opsiyonlu olarak 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Başarılı kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Daha önce ülkemizde de oynamış olan tecrübeli futbolcu, kulübümüzde 9 numaralı formayı giyecek.

Junior Fernandes’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

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