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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

Son dakika | Başakşehir, Junior Fernandes'i transfer ediyor

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Son dakika | Başakşehir, Junior Fernandes'i transfer ediyor
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Başakşehir, Alanyaspor'un eski yıldızı Junior Fernandes'i transfer ediyor. 32 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünden geçiyor.

Başakşehir devre arası transfer döneminin ilk bombasını patlatıyor. Son şampiyon, Alanyaspor'un eski yıldızı Junior Fernandes'i transfer etmek üzere...

Sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Junior Fernandes geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ittihad Kalba'dan ayrılmıştı.

Şilili futbolcu Alanyaspor formasıyla oynadığı 94 maçta 32 gol, 20 asistlik performans sergilemişti.

Son dakika | Başakşehir, Junior Fernandesi transfer ediyor

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