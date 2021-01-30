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Son Dakika | Başakşehir, Aykut Kocaman'ı açıkladı!
Başakşehir, Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Başakşehir'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
"Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır."
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