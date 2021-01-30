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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir Aykut Kocaman ile anlaştı! İmza şartları...

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Son Dakika | Başakşehir Aykut Kocaman ile anlaştı! İmza şartları...
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Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir, yeni teknik direktör konusunda Aykut Kocaman ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler sonrasında Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Başakşehir'de yeni teknik direktörlük konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir'de Aykut Kocaman ismi ön plana çıkmıştı.

Aykut Kocaman, Başakşehir'in kulüp binasına gelerek Başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi.

Aykut Kocaman'ın bu görüşmeler sonrasında 1,5 + 1 yıllığına Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Son Dakika | Başakşehir Aykut Kocaman ile anlaştı İmza şartları...

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE TESİSLERİ GEZDİ

Fanatik'in haberine göre yapılan görüşmeler sonrasında Başakşehir ile anlaşma sağlayan Aykut Kocaman, Göksel Gümüşdağ ve yöneticilerle tesisleri gezdi.

HATAYSPOR MAÇINI TAKİP EDECEK

Kocaman, 16:00'da Başakşehir'in Hatayspor ile oynayacağı maçı takip edecek. Anlaşmanın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

SON OLARAK KONYASPOR...

Aykut Kocaman, Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun devre arasında Anadolu ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Son Dakika | Başakşehir Aykut Kocaman ile anlaştı İmza şartları...

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