Son Dakika | Başakşehir Aykut Kocaman ile anlaştı! İmza şartları...

Başakşehir'de yeni teknik direktörlük konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir'de Aykut Kocaman ismi ön plana çıkmıştı.

Aykut Kocaman, Başakşehir'in kulüp binasına gelerek Başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi.

Aykut Kocaman'ın bu görüşmeler sonrasında 1,5 + 1 yıllığına Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE TESİSLERİ GEZDİ

Fanatik'in haberine göre yapılan görüşmeler sonrasında Başakşehir ile anlaşma sağlayan Aykut Kocaman, Göksel Gümüşdağ ve yöneticilerle tesisleri gezdi.

HATAYSPOR MAÇINI TAKİP EDECEK

Kocaman, 16:00'da Başakşehir'in Hatayspor ile oynayacağı maçı takip edecek. Anlaşmanın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

SON OLARAK KONYASPOR...

Aykut Kocaman, Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun devre arasında Anadolu ekibiyle yollarını ayırmıştı.

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