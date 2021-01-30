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Futbol
DHA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Bakasetas Trabzon'a geldi!

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Son Dakika | Bakasetas Trabzon'a geldi!
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Trabzonspor, sabaha karşı Aytemiz Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas ile Wolsburg'dan Yunus Mallı ile transfer görüşmelerine başlandığını KAPa bildirdi. Bakasetas sabah saatlerinde Trabzon'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve ara transfer döneminde şu ana kadar sadece Berat Özdemir'i kadrosuna katan Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Anastasios Bakasetas ve Yunus Mallı ile de görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

İki transfer için görüşmelere başladığını resmi olarak duyuran bordo-mavililerde, Bakasetas sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Trabzon’a geldi. 27 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

YUNUS BUGÜN GELİYOR

Öte yandan Yunus Mallının ise bugün saat 16.00 sıralarında İstanbula, daha sonra Trabzona geleceği kaydedildi.

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