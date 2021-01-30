Son Dakika | Aydın Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! Ümit Karan açıkladı...

Spor Arena Özel - Uğur Yapıcı | Bir süredir kulüpsüz olan Aydın Yılmaz’ın ara transfer dönemini hareketli geçiren Menemenspor ile transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Lacivert-sarılı ekiple görüşen 33 yaşındaki oyuncuyu Ümit Karan’ın istediği belirtilirken Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulunan Ümit Karan, “Aydın'ın futbola geri dönmesini kim istemez çok yetenekli oyuncuydu, genç oyuncularımız var onlara ağabeylik yapması açısından iyi olabilir ancak kesinleşen bir durum yok İzmir’e gelince görüşeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde İzmir’e giderek transferdeki son detayları görüşecek olan Aydın Yılmaz’ın Menemen’e imza atması bekleniyor.