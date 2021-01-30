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Son Dakika | Atletico Mineiro, Beşiktaş'ın listesindeki Hulk'un transferini açıkladı!
Brezilya'nın Atletico Mineiro kulubü, Beşiktaş'ın da listesinde olan Hulk'u transfer ettiğini duyurdu
Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro, Hulk transferini açıkladı.
Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Brezilyalı oyuncunun Atletico Mineiro'ya transferi duyuruldu.
Siyah beyazlı kulüp 1,5 yıl için 3 milyon euro maaş önerdiği Hulk için beklemeye geçmişti.
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