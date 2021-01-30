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GeriFutbol Son Dakika | Atletico Mineiro, Beşiktaş'ın listesindeki Hulk'un transferini açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2021 - 01:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Atletico Mineiro, Beşiktaş'ın listesindeki Hulk'un transferini açıkladı!

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Son Dakika | Atletico Mineiro, Beşiktaş'ın listesindeki Hulk'un transferini açıkladı!
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Brezilya'nın Atletico Mineiro kulubü, Beşiktaş'ın da listesinde olan Hulk'u transfer ettiğini duyurdu

Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro, Hulk transferini açıkladı.

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Brezilyalı oyuncunun Atletico Mineiro'ya transferi duyuruldu.

Siyah beyazlı kulüp 1,5 yıl için 3 milyon euro maaş önerdiği Hulk için beklemeye geçmişti.

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