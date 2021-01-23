Son Dakika | Antalyaspor'da Ersun Yanal depremi! İstifası cebinde, transfer yasağı...
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün istifasının ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın da istifasının cebinde olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Fraport TAV Antalyaspor'daki başkanlık görevinden istifa ettiğini açıklayan Ali Şafak Öztürk'ten sonra, teknik direktör Ersun Yanal'ın da istifasının cebinde olduğu öğrenildi.
Yönetim kurulunun tamamının görevi bırakmasının ardından; maddi imkansızlıklardan dolayı da bazı oyuncuların takımdan ayrılması bekleniyor.
TRANSFER YASAĞI KAPIDA
Maddi açıdan sıkıntılar çeken Akdeniz ekibine, 3 dönem de transfer yasağı geleceği öğrenildi.
Bu gelişmelerin ardından çok kısa bir süre içerisinde teknik patron Ersun Yanal'ın da istifa etmesi bekleniyor.(Asist Analiz)
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