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Son dakika | Ankaragücü teknik direktör Mustafa Dalcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
Ankaragücü Kulübü, teknik direktörlük görevi için kulüpte antrenör olarak görev yapan Mustafa Dalcı'yla 1.5 yıllığına sözleşme imzalandığını açıkladı.
Ankaragücü Kulübü, teknik direktörlük görevi için kulüpte antrenör olarak görev yapan Mustafa Dalcı'yla 1.5 yıllığına sözleşme imzalandığını açıkladı.
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