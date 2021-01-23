MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Ankaragücü teknik direktör Mustafa Dalcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
GeriFutbol Son dakika | Ankaragücü teknik direktör Mustafa Dalcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 23.01.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Son dakika | Ankaragücü teknik direktör Mustafa Dalcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Ankaragücü teknik direktör Mustafa Dalcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
Abone Olgoogle-news

Ankaragücü Kulübü, teknik direktörlük görevi için kulüpte antrenör olarak görev yapan Mustafa Dalcı'yla 1.5 yıllığına sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ankaragücü Kulübü, teknik direktörlük görevi için kulüpte antrenör olarak görev yapan Mustafa Dalcı'yla 1.5 yıllığına sözleşme imzalandığını açıkladı.

AYRINTILAR BİRAZDAN

Son dakika | Ankaragücü teknik direktör Mustafa Dalcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle