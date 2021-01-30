Son Dakika | Anastasios Bakasetas resmen Trabzonspor'da! 12 milyon euro detayı...
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas transferini KAP'a bildirdi. Yıldız oyuncuyla 3.5 yıllık anlaşma sağlayan bordo mavili ekip, sözleşme detaylarını da duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 3.000.000.-EUR ödenecektir.
Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir.
“Merhaba! Ben Bakasetas” 👊💪 pic.twitter.com/SCw06lmwHB— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 30, 2021
BAKASETAS'IN SÖZLEŞME DETAYLARI
Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
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