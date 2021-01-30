Son Dakika | Anastasios Bakasetas resmen Trabzonspor'da! 12 milyon euro detayı...

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 3.000.000.-EUR ödenecektir.

Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir.

BAKASETAS'IN SÖZLEŞME DETAYLARI

Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.