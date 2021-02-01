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GeriFutbol Son Dakika | Ali Akman'ın yeni takımı resmen açıklandı! 4 yıllık sözleşme...
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ali Akman'ın yeni takımı resmen açıklandı! 4 yıllık sözleşme...

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Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Bursaspor'dan Ali Akman'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Frankfurt'tan yapılan açıklamada Ali Akman ile 1 Temmuz 2021'den itibaren aktif olmak kaydıyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Ali Akman ile ilgili konuşan Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic; "Türk futbolundaki en büyük yeteneklerden birini kazandık. Gelecek yıllarda geliştirmek istediğimiz bir oyuncu. Ali Akman istediği zamana ve desteğe burada sahip olacak. Böylesi bir genç yeteneği kadromuza kattığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sezonu Bursaspor'da tamamlayacak olan 18 yaşındaki Ali Akman, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yeni takımına katılacak. Ali Akman bu sezon TFF 1. Lig'de çıktığı 18 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı.

Son Dakika | Ali Akmanın yeni takımı resmen açıklandı 4 yıllık sözleşme...

Son Dakika | Ali Akmanın yeni takımı resmen açıklandı 4 yıllık sözleşme...

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