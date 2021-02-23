Son Dakika | Aaron Boupendza 8 milyon euroya Krasnodar'da

Hatayspor formasıyla bu sene kariyerinin en iyi dönemini geçiren ve attığı 18 golle Süper Lig'de gol krallığı zirvesinde yer alan Aaron Boupendza'nın yeni durağı neresi olacak?

Devre arası transfer döneminde de ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Aaron Boupendza Rusya yolcusu...

HATAYSPOR 10 MİLYON EURO İSTİYORDU

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, birçok takımın gündeminde olan Gabonlu golcü için ''Bopendza'ya teklif var. 5 milyon 150 bin Euro ve 5 milyon 250 bin Euro'yu gördü. Rusya ve İtalya'dan teklif geldi. Biz satmadık. Boupendza çok teknik güçlü ve hızlı bir oyuncu. Ekstra bir oyuncu. Bu futbolcunun maliyeti bize çok uygun bir fiyata geldi ama bu futbolcu değerini bulmadan satmayı düşünmüyoruz. 10 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyoruz.'' sözlerini kullanmıştı.

SEZONU HATAY'DA TAMAMLAYIP RUSYA'YA GİDECEK

Sezonun devre arasında Süper Lig ekiplerinin de almak istediği Aaron Boupendza Rusya Ligi'ne gidiyor. DHA'nın haberine göre; Hatay'da bulunan Rusya Temsilcisinin yöneticileri, Atakaş Hatayspor'un isteğini kabul etti ve golcü futbolcunun transferi gerçekleşti. İlk teklif olarak 8.5 milyon Euro önerilen rakamın daha sonra revize edildiği ve tarafların el sıkıştığı belirtildi.



Yapılan anlaşmaya göre;

-Bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro ödenecek

-Bir sonraki satıştan Hatayspor %20 daha alacak

-Boupendza sezonu Hatayspor'da tamamlayıp Haziran ayında Krasnador'a geçecek

LÜTFÜ SAVAŞ: SAAT 3'TEN BERİ PAZARLIK HALİNDEYDİK

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Krasnodar hep bu işin peşinde oldu. Saat 3'ten beri arkadaşlarımızla pazarlık yaptılar. Futbolcumuzun durumu, sağlık kontrolü, Perşembe akşamına kadar çalışılacak ve bir problem olmazsa pozitif şekilde sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun Krasnodar dışında da taliplerinin olduğunu belirten Savaş, "Krasnodar, Dinamo Kiev, Dinamo Moskova, İtalya'dan bir takım, İngiltere'den iki takım oyuncumuzu takip ediyordu. Rusya'da 6 Mart'a kadar transfer dönemi devam ediyor. Krasnodar dün buraya geldi ve pazarlık yaptılar. Olumlu görüşmeler oldu. Futbolcumuzun sağlık kontrolü ve resmi görüşmeleri yapılacak. Perşembe akşamına kadar sorun olmazsa transfer sonuçlanacak." dedi.

SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY



Hatayspor Onursal Başkanı, mali detaylarla ilgili ise, "Anlaşma bizim dediğimiz koşullarda oluyor bakıldığında. Oyuncu bu sezon ikinci yarıda bizde kalacak. Sonraki satıştan %20 payımız olacak. 8 milyon Euro'nun yukarısında bir de bonservis alacağız. Hepsine bakıldığında 10 milyon Euro'nun üzerine çıkıyor rakam. Biz de devre arasında dediğimiz sözü yerine getirmiş olacağız. Krasnodar 20 milyon Euro'ya satsa 2,5 milyon Euro'su bize gelecek. İkinci yarı bizde oynaması da cabası. Çok ısrarla istediler oyuncuyu. Krasnodar'a gitme ihtimali çok yüksek. Perşembe gününe kadar netleşecek." ifadelerini kullandı.

"KAMARA DA 4-5 MİLYON EURO EDECEKTİR"



Savaş, bir diğer futbolcuları Kamara için de, "5 yıllık çalışmamızın ürünü olarak buralara geldik. Avrupai şekilde çalışıyoruz. Yönetim, hocamız ve sportif direktörümüz birlikte çalışıyoruz. Scout ekibimiz var. Devre arasında aldığımız Mohammed Kamara da 4-5 milyon Euro edecektir kısa zamanda. Dünyanın birçok yerinde takip ettiğimiz oyuncular var. Bu futbolcuları yetiştirip dünya futboluna kazandırmak, milli takımımıza oyuncu yetiştirmek için çalışıyoruz. Sistemimizi çoktan kurduk. Yaz sonuna kadar tesislerimizi de bitirmiş olacağız. Biz Türk futboluna renk katmak istiyoruz. Hiçbir kötü olayın aktörü olmak istemiyoruz. Biz ve arkadaşlarımız da bu amaçla çalışıyoruz." şeklinde konuştu.









UKRAYNA'DAN DÜŞÜK TEKLİF

Rus ekibi Krasnodar, Boupendza için 8 milyon euroyu kasasından çıkartırken Ukrayna'dan da gün içinde flaş bir transfer açıklaması gelmişti.

''HABERLER DOĞRU, DINAMO KIEV İSTİYOR''

Ukrayna basınının haberine göre Dinamo Kiev, Aaron Boupendza ile ciddi bir şekilde ilgileniyordu. Sport.ua sitesinin haberinde 24 yaşındaki golcü futbolcu için ''Dinamo Kiev'in Aaron Boupendza ile ilgilendiği haberleri doğru. Kulübün Telegram hesabından bu bilgiye ulaştık. Mircea Lucescu, özel olarak Boupendza'yı istedi. Transferi gerçekten istiyorlar ama bu kolay bir transfer olmayacak.'' sözleri kullanıldı. Boupendza'nın Krasnodar'a transfer olmasıyla birlikte Dinamo Kiev defteri daha açılmadan kapanmış oldu.

BOUPENDZA İÇİN ŞÜPHELERİ VAR

Haberde Hatayspor'un Gabonlu forvet için istediği ücreti çok yüksek bulan Dinamo Kiev'in en fazla 3-4 milyon euroya çıkacağı kaydedilmişti.

Ayrıca Dinamo Kiev yönetiminin Boupendza'nın geçmiş performansına da kaygıyla baktığı belirtildi. Golcü oyuncunun son iki senede Fransa ve Portekiz'de gol atamadığı, hatta oynadığı takımlarda as kadroya bile giremediği hatırlatıldı. Kiev ekibinin yöneticilerinin Boupendza'nın bu sezonki performansının 'tek sezonluk performans' olup olmadığı konusunda endişeleri olduğuna yer verildi.

HATAYSPOR'A GERSON RODRIGUES ÖNERİSİ

Öte yandan Dinamo Kiev'in Boupendza transferi için Hatayspor'a Gerson Rodrigues'i takasta teklif edebileceğinin altı çizilmişti. Gerson Rodrigues, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Ankaragücü'nde oynamış ve Süper Lig performansıyla dikkat çekmişti.

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