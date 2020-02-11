Son Dakika | Ünal Karaman - Konyaspor anlaşması olmadı, sürpriz imza!

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Konyaspor, yeni teknik direktörlük görevi için ilk olarak Ünal Karaman ile görüşürken, tecrübeli teknik adam ile anlaşma sağlanamadı.

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Ünal Karaman ile anlaşamayan Konyaspor, rotayı Bülent Korkmaz'a çevirdi. Ünal Karaman ile anlaşamayan Konyaspor, Bülent Korkmaz ile görüşüyor. İlk görüşme olumlu sonuçlanırken, taraflar bugün Ankara'da bir araya gelecek. Anlaşma detaylarına bir pürüz çıkmazsa Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi başlayacak.



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KONYASPOR'DAN AYKUT KOCAMAN AÇIKLAMASI



Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman ile bugüne kadar uyuşamadığımız, anlaşamadığımız hiçbir konu olmamıştır. Saygı ve profesyonellik çerçevesinde onun bilgi ve birikimine inanarak bugüne kadar birlikte hareket ettik. Bugün yaptığımız son görüşmede de kendi tavsiyesi üzerine, değişikliğin her iki taraf için doğru olacağını konuşmasının bir bölümünde ifade etmiş, yönetim kurulumuz da bu tavsiye ve görüş doğrultusunda hareket etmiştir. Bu yol ayrımıyla ilgili olarak, yönetimimizin Aykut Kocaman'ın görevine son vermesi ya da hocanın kendi istifası gibi bir durumdan bahsetmek doğru değildir. Burada taraflar arasında Konyaspor'un menfaatleri düşünülerek, değişikliğin hem takım üzerinde hem de camiada farklı bir hava oluşturacağı düşüncesinden yola çıkılmış ve ortak bir paydada buluşularak birlikte bir karar alınması söz konusudur. Konunun daha iyi anlaşılması için spor kamuoyunun bu kararı yukarıda anlatılanlar üzerinden yorumlaması çok daha doğru olacaktır. Bu gelişmenin ardından yönetim kurulumuz, günü kurtarmaya yönelik adımlar yerine, uzun vadede Konyaspor'un geleceğine yatırım yapacak bir teknik adamla anlaşabilmek için görüşmelere başlamıştır. Teknik direktör konusunda en kısa sürede en doğru kararı vermek için her türlü alternatifi özenle değerlendirdiğimizin camiamız tarafından bilinmesini isteriz. (Futbolarena)





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