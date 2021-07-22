Son Dakika: Umut Meraş transferinde sıcak gelişme! Sorun çözüldü ve Trabzonspor ile Adana Demirspor...

Ali Naci Küçük - Spor Arena | Süper Lig’in iki ekibi Trabzonspor ve Adana Demirspor, milli sol bek Umut Meraş'ın bonservis sorununu çözdü ve şimdi yıldız oyuncunun kararı bekleniyor.

Bonservisi 1.5 milyon euro!

Umut Meraş’ı kadrosuna katmak isteyen Adana Demirspor ve Trabzonspor, Le Havre Kulübü ile bonservis problemini çözdü.

Fransız ekibi oyuncunun da ayrılmak istemesi üzerine Umut Meraş için 1.5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Trabzonspor ve Adana Demirspor arasında karar verecek!

Süper Ligin iki temsilcisi hem Adana Demirspor hem de Trabzonspor’un Umut Meraş için belirlenen bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiği öğrenildi.

İki kulüpte tecrübeli sol beki kadrosuna katmak isterken kararı Umut Meraş verecek.

Milli sol bekin kendisini transfer etmek isteyen Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında tercihini yapması bekleniyor.