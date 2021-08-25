Son Dakika: Umut Meraş transferinde işlem tamam! Beşiktaş...
Son olarak Le Havre forması giyen Milli oyuncu Umut Meraş'ın yeni takımının Beşiktaş olacağı iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın son olarak Le Havre forması giyen Milli oyuncu Umut Meraş transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.
İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Beşiktaş'ın Umut Meraş transferini tamamladığını öne sürdü.
Habere göre; siyah beyazlı ekip, yaklaşık 1,3 milyon Euro bedel karşılığında Umut Meraş transferini bitirdi.
15 kez A Milli Takım forması giyen Umut Meraş, 2019-2020 sezonu başında Le Havre takımına transfer olmuştu.