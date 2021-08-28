Son Dakika: Umut Meraş Beşiktaş için İstanbul'a geldi!
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın prensipte anlaşma sağladığı milli futbolcu Umut Meraş, resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan milli futbolcu Umut Meraş, siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Başarılı futbolcunun yarın sağlık kontrolünden geçmesi ve son detayları görüşerek Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Umut Meraş 2019 yılında Bursspor'dan Le Havre'a 1,3 milyon euroya transfer olmuştu.
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