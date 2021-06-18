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GeriFutbol Son Dakika: Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu da resmen Eyüpspor'da - Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 18.06.2021 - 16:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu da resmen Eyüpspor'da - Transfer Haberleri

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Son Dakika: Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu da resmen Eyüpspor'da - Transfer Haberleri

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu'yu da transfer etti.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu'yu da transfer etti.

Spor Arena bu transferi dün özel haberle okuyucularına duyurmuştu.

Bogdan Stancunun yeni takımı belli oldu
Bogdan Stancu'nun yeni takımı belli oldu!

AA muhabirine açıklamada bulunan kulüp başkan vekili Fatih Kulaksız, Umut Bulut ve Stancu gibi iki tecrübeli oyuncuyla anlaştıklarını, TFF 1. Lig'de zirveye oynayan bir takım oluşturma amacıyla transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Umut Bulut resmen Eyüpsporda
Umut Bulut resmen Eyüpspor'da!

 

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