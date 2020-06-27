Son Dakika | Umut Bulut'tan Fenerbahçe maçı sonrası hakem isyanı!

Yeni Malatyaspor'un golcüsü Umut Bulut, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Gökhan Töre'nin ikinci sarı kartla oyundan atılmasına tepki gösteren Umut Bulut, önemli açıklamalar yaptı.

'EMRE AĞABEY BİLE SÖYLEDİ'

Umut Bulut, "Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettik ama sağ olsun hakem, önümüze engeli koydu. Emre ağabey bile kendisi söylüyor ama hakem sarı kart, kırmızı kart! Maç gitti. Gökhan Töre'nin pozisyonuna iyi baksınlar" şeklinde konuştu.