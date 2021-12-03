Son Dakika: Umtiti'yi çılgına çeviren anlar! Arabasının önünü kestiler ve...

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Spor Arena Dış Haberler - İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Samuel Umtiti, antrenman sonrası tesislerden ayrılırken bir grup taraftarın önünü keserek arabasına vurmasına öfkelendi.

Bu sezon Barcelona formasıyla henüz resmi maça çıkamayan Fransız savunma oyuncusu, Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanın ardından kulüp tesislerinden ayrıldığı esnada taraftarların tacizine uğradı.

Kimliği açıklanmayan bir grup taraftar, kırmızı ışıkta durmaya hazırlanan Samuel Umtiti'nin aracının önünü kesti. Görüntülerden 3 kişiden oluştuğu tespit edilen protestocu taraftar grubundan biri, yıldız oyuncunun lüks spor aracının üzerine oturdu.

Samuel Umtiti'nin korna çalarak ve ara ara gaz vererek olay yerinden kaçma çabası bir süre sonuç vermedi. Taraftar grubunun tacizlerini arttırmasının ardından çareyi kaçmakta bulan Fransız futbolcu, tam aradan sıyrılırken yeni bir şok yaşadı. Protestocu gruptan bir taraftar, deneyimli ismin aracına sert bir şekilde vurdu.

Olay yerinden kaçmak üzereyken aracından gelen sesi duyan Samuel Umtiti, yalnızca birkaç metre ilerledikten sonra aracından indi ve taraftar grubunun yanına geldi. Bir hayli sinirlendiği gözlenen 28 yaşındaki futbolcu, "Buraya gel, arabanın parasını sen mi verdin? Niye benimle uğraşıyorsunuz? Saygı nedir haberiniz var mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

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BARCELONA KARİYERİ PEK PARLAK DEĞİL

2016 yılında büyük ümitlerle Lyon'dan Barcelona'ya transfer olan Samuel Umtiti, aslında İspanya kariyerine parlak bir başlangıç yapmıştı. Ancak Fransız stoper yakasını bırakmayan sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı.

28 yaşındaki Samuel Umtiti, bu sezon henüz Barcelona forması giyemedi.