Son Dakika: Umtiti'yi çılgına çeviren anlar! Arabasının önünü kestiler ve...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacakİstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda! Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Yurtdışına çıkacaklar dikkat Siz de onlar gibi kapıda kalmayınYurtdışına çıkacaklar dikkat! Siz de onlar gibi kapıda kalmayın#Türk Turist
Dev maçtaki gol şaşkına çevirdi Ronaldo futbol tarihinde bir ilki başardı...Dev maçtaki gol şaşkına çevirdi! Ronaldo futbol tarihinde bir ilki başardı...#Manchester United
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybettiAK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti#Güldal Akşit
Ekonomide yol haritasını açıkladı, Çini örnek verdi Türkiyenin avantajı daha fazlaEkonomide yol haritasını açıkladı, Çin'i örnek verdi! Türkiye'nin avantajı daha fazla#Recep Tayyip Erdoğan
Nebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarındanNebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarından#Ekonomi
DSÖyü korkutan Omicron senaryosu Sözcü canlı yayında açıkladı...DSÖ'yü korkutan Omicron senaryosu! Sözcü canlı yayında açıkladı...#Omicron
16 yılı bir şarkıya sığdırdı... Gözyaşları böyle geldi16 yılı bir şarkıya sığdırdı... Gözyaşları böyle geldi! #ALMANYA
Öncelikle kestane balının diyarından selamlarÖncelikle kestane balının diyarından selamlar#Zonguldak
Beşiktaşın direkten dönen iki transferi Sergen Yalçın çok zeki...Beşiktaş'ın direkten dönen iki transferi! 'Sergen Yalçın çok zeki...'#Beşiktaş
Dünyanın en bilinen ve merak edilen evi... 25 dolara herkes kalabilecekDünyanın en bilinen ve merak edilen evi... 25 dolara herkes kalabilecek#Home Alone
Veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak bulduVeteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu#Prenses Mary
Barçanın yıldızını çılgına çeviren olay Önce önünü kestiler ama sonra...Barça'nın yıldızını çılgına çeviren olay! Önce önünü kestiler ama sonra...#Samuel Umtiti
FETÖcü üsteğmen sandalla kaçtı Örgüte bağlılık notu: 5FETÖ'cü üsteğmen sandalla kaçtı! Örgüte bağlılık notu: 5#FETÖ
Yıl 2005... Baba kızdan karşılıklı harmandalıYıl 2005... Baba kızdan karşılıklı harmandalı!#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Umtiti'yi çılgına çeviren anlar! Arabasının önünü kestiler ve...

#Samuel Umtiti#Araba#Saldırı
Son Dakika: Umtitiyi çılgına çeviren anlar Arabasının önünü kestiler ve...

Barcelona'da bu sezon henüz forma giyemeyen Samuel Umtiti, antrenman sonrası tesislerden ayrılırken önünü kesen bir grup taraftarın taciziyle şoka uğradı.

Haberin Devamı

Spor Arena Dış Haberler - İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Samuel Umtiti, antrenman sonrası tesislerden ayrılırken bir grup taraftarın önünü keserek arabasına vurmasına öfkelendi.

Bu sezon Barcelona formasıyla henüz resmi maça çıkamayan Fransız savunma oyuncusu, Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanın ardından kulüp tesislerinden ayrıldığı esnada taraftarların tacizine uğradı.

Kimliği açıklanmayan bir grup taraftar, kırmızı ışıkta durmaya hazırlanan Samuel Umtiti'nin aracının önünü kesti. Görüntülerden 3 kişiden oluştuğu tespit edilen protestocu taraftar grubundan biri, yıldız oyuncunun lüks spor aracının üzerine oturdu.

Samuel Umtiti'nin korna çalarak ve ara ara gaz vererek olay yerinden kaçma çabası bir süre sonuç vermedi. Taraftar grubunun tacizlerini arttırmasının ardından çareyi kaçmakta bulan Fransız futbolcu, tam aradan sıyrılırken yeni bir şok yaşadı. Protestocu gruptan bir taraftar, deneyimli ismin aracına sert bir şekilde vurdu.

Olay yerinden kaçmak üzereyken aracından gelen sesi duyan Samuel Umtiti, yalnızca birkaç metre ilerledikten sonra aracından indi ve taraftar grubunun yanına geldi. Bir hayli sinirlendiği gözlenen 28 yaşındaki futbolcu, "Buraya gel, arabanın parasını sen mi verdin? Niye benimle uğraşıyorsunuz? Saygı nedir haberiniz var mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

Haberin Devamı

BARCELONA KARİYERİ PEK PARLAK DEĞİL

2016 yılında büyük ümitlerle Lyon'dan Barcelona'ya transfer olan Samuel Umtiti, aslında İspanya kariyerine parlak bir başlangıç yapmıştı. Ancak Fransız stoper yakasını bırakmayan sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı.

28 yaşındaki Samuel Umtiti, bu sezon henüz Barcelona forması giyemedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samuel Umtiti#Araba#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith
Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük