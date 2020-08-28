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Son Dakika | Ümraniyespor'da iki futbolcunun corona testi pozitif!
Ümraniyespor, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF 1. ekiplerinden Ümraniyespor, iki futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA
Yapılan son COVID-19 testlerimizde 2 futbolcumuzun sonucu malesef pozitif çıkmıştır. Gerekli tedbirler alınıp, karantina süreci uygulanmaya başlanmıştır. Süreç kontrolümüz altında devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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