Son Dakika | Ümraniyespor'da 14 koronavirüs vakası!
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, teknik ekipten 2, futbolculardan 7, çalışanlardan 5 kişi olmak üzere toplam 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ümraniyespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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