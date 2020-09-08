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Haber Giriş: 08.09.2020 - 15:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ümraniyespor'da 14 koronavirüs vakası!

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Son Dakika | Ümraniyespor'da 14 koronavirüs vakası!
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TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, teknik ekipten 2, futbolculardan 7, çalışanlardan 5 kişi olmak üzere toplam 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son Dakika | Ümraniyesporda 14 koronavirüs vakası

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