Son Dakika: Ümraniyespor-Trabzonspor maçında talihsiz sakatlık! Dorukhan Toköz sedyeyle çıktı

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Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ümraniyespor-Trabzonspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın 45+3. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanan Dorukhan Toköz sedyeyle oyun alanından çıkarıldı.

Milli oyuncunun ambulansla hastaneye götürüldüğü belirtildi. İkinci yarıda Dorukhan'ın yerine oyuna Larsen dahil oldu.

OYUNDAN ÇIKARKEN DESTEK

Tribünde yer alan taraftarlar, 26 yaşındaki oyunu kenara gelirken "Geçmiş olsun Dorukhan" şeklinde destek tezahüratları yaptı.

VISCA DA SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Ligin ikinci haftasında oynanan Hatayspor maçında ise Edin Visca kolundan sakatlanmış ve Dorukhan gibi ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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Yıldız futbolcu operasyon geçirmiş ve sahalardan 3 ay uzak kalacağı bildirilmişti.

AHMET AĞAOĞLU: ACİL TRANSFER GÜNDEME GELEBİLİR

Maç sonunda Dorukhan'ın sakatlığıyla ilgili açıklama yapan başkan Ahmet Ağaoğlu, "Sakatlıklar bir türlü yakamızı bırakmıyor, en son da Dorukhan eklendi. Maçtan ziyade en büyük sıkıntımız, Dorukhan'ın sakatlığı. O bölgede gerçekten çok sakatlık verdik ve alternatifimiz yok. Bir acil alternatif transfer gündeme gelebilir." dedi.