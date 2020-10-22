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GeriFutbol Son Dakika | Ümraniyespor, Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırdı!
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Haber Giriş: 22.10.2020 - 12:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ümraniyespor, Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırdı!

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Son Dakika | Ümraniyespor, Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırdı!
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1. Lig ekibi Ümraniyespor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Teknik direktörümüz Sayın Sait Karafırtınalar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Karafırtınalar ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

Son Dakika | Ümraniyespor, Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırdı

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