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Son Dakika | Ümraniyespor, Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırdı!
1. Lig ekibi Ümraniyespor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
Teknik direktörümüz Sayın Sait Karafırtınalar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Karafırtınalar ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.
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