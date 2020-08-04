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GeriFutbol Son Dakika | Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Utku Yuvakuran'ı transfer ediyor!
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Haber Giriş: 04.08.2020 - 14:23,Son Güncelleme:

Son Dakika | Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Utku Yuvakuran'ı transfer ediyor!

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Son Dakika | Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Utku Yuvakuran'ı transfer ediyor!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Utku Yuvakuran'ı kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Ümraniyespor, Utku Yuvakuran'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 resmi maça çıkan Utku Yuvakuran, kalesinde 9 gol gördü.

22 yaşındaki file bekçisi bir müsabakada ise kalesini gole kapadı.

Son Dakika | Ümraniyespor, Beşiktaştan Utku Yuvakuranı transfer ediyor

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