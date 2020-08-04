Son Dakika | Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Utku Yuvakuran'ı transfer ediyor!
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Utku Yuvakuran'ı kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Ümraniyespor, Utku Yuvakuran'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 resmi maça çıkan Utku Yuvakuran, kalesinde 9 gol gördü.
22 yaşındaki file bekçisi bir müsabakada ise kalesini gole kapadı.
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