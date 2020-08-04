Son Dakika | Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Utku Yuvakuran'ı transfer ediyor!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Ümraniyespor, Utku Yuvakuran'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 resmi maça çıkan Utku Yuvakuran, kalesinde 9 gol gördü.

22 yaşındaki file bekçisi bir müsabakada ise kalesini gole kapadı.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!