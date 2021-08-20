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GeriFutbol Son Dakika... Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ı kiraladı - Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 20.08.2021 - 18:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika... Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ı kiraladı - Transfer Haberleri

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Son Dakika... Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ı kiraladı - Transfer Haberleri

Beşiktaş, genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ın sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur. Kartal Kayra Yılmaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Geçen sezonu da Ümraniyespor'da geçiren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 17 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

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