Son dakika: Ümraniyespor Ajdin Hasic'i transfer etti

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Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada; Kulübümüz Beşiktaş’tan Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Hasic’e tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş da transferi; "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur. Ajdin Hasic’e Ümraniyespor’da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" şeklinde duyurdu.

DİNAMO ZAGREB'DEN BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ

Beşiktaş, Ajdin Hasic'i 2020 Ocak ayında 20 yaşındayken Dinamo Zagreb'n 2. takımından 180 bin euro karşılığında transfer etmişti. Bosna Hersek futbolunun gelecek vadeden oyuncularından gösterilen Hasic, geldiği sezon Ümraniyespor'a kiralandı. O sezon Ümraniyespor'da çıktığı 8 lig maçında 2 gol atıp 2 de asist yapan Hasic, sezon sonunda Beşiktaş'a geri döndü.

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2020/21 sezonu boyunca Beşiktaş kadrosunda olan ancak sakatlıklar yaşayan Hasic, toplam 13 maçta forma giyip 2 gol attı. Sakatlıkların izin verdiği kısa periyotta yeteneğiyle beğeni kazanan Hasic'in peşini şanssızlıklar bırakmadı.

Geçen sezon çapraz bağı yırtılan Hasic, Kasım ayının ortasında iyileşmiş ancak lisansı dondurulduğu için takımda yer almamıştı.