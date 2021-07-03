Son Dakika: Ümit Özat'ın Vitor Pereira tepkisi olay oldu!

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Ümit Özat, sarı lacivertli takımın başına Vitor Pereira'nın getirilmesine ilginç bir tepki verdi.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Özat, "Haber doğru mu? yoksa Fenerbahçe’nin resmi sitesi mi hacklenmiş?!" yazarak sarı lacivertli kulübün hoca tercihini eleştirdi.

HİKMET KARAMAN'I ÖNERMİŞTİ

Ümit Özat, Vitor Pereira'nın resmen açıklanmasından önce kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Hikmet Karaman'ın teknik direktörlüğe getirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Özat, yaptığı paylaşımlarda, "Futbol çok enteresan. Makedonya milli takımı bir dönem Hikmet Karaman’a teklifte bulunuyor. Bir aracı vasıtasıyla bu olaya şahidim. Fenerbahçe’de Makedonya milli takımın hocasını göreve getirmek istiyormuş. Ama Hikmet hoca burada gözlerinin önünde kimse onu görmüyor. Hikmet Karaman Fenerbahçe de hoca olsun Fatih Terim ve Sergen Yalçın ile yarışacak bana göre tek yerli teknik direktör" cümlelerini kullanmıştı.