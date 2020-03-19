Son Dakika | Ümit Özat corona virüsü sebebiyle kendisini karantinaya aldı
Bosna Hersek ekibi NK Celik Zenica ile anlaşan fakat 3 aylık süreçte oturum ve çalışma izni alamayan Ümit Özat, Türkiye'ye döndü.
Ülkemizde son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran, Mavi Lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Bosna Hersek'in yolunu tutan, 16 Aralık 2019'da NK Celik Zenica ile anlaşma sağlayan Ümit Özat'a geçen 3 aylık süreçte oturum ile lisans izni verilmedi ve Özat bugün Türkiye'ye döndü.
Koronavirüsüne karşı önlem alacak
43 yaşındaki hocanın koronavirüsü salgını nedeniyle evinde kendisini karantinaya alacağı öğrenildi.(Ajansspor)
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