MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Ümit Karan bombası! Görüşmeler başladı...
GeriFutbol Son Dakika: Ümit Karan bombası! Görüşmeler başladı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 27.05.2021 - 16:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Ümit Karan bombası! Görüşmeler başladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Ümit Karan bombası! Görüşmeler başladı...

Son dakika transfer haberi... Son olarak Menemenspor'u çalıştıran Ümit Karan'ın yeni takımı belli oluyor. Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Samsunspor Ümit Karan'ı takımın başına getirmek istiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Ümit Karan'ın yeni takımı belli oluyor. Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Samsunspor Ümit Karan'ı takımın başına getirmek istiyor.

Samsunspor başkanıyla görüşüyor!

Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırmaya hazırlanan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım'ın şu sıralarda İstanbul'da Ümit Karan'la bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ümit Karan'ın yapılacak görüşmeler sonrası net kararını vermesi bekleniyor.

Son Dakika: Ümit Karan bombası Görüşmeler başladı...

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi