Son Dakika: Ümit Karan bombası! Görüşmeler başladı...

Fanatik'te yer alan habere göre; Ümit Karan'ın yeni takımı belli oluyor. Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Samsunspor Ümit Karan'ı takımın başına getirmek istiyor.

Samsunspor başkanıyla görüşüyor!

Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırmaya hazırlanan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım'ın şu sıralarda İstanbul'da Ümit Karan'la bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ümit Karan'ın yapılacak görüşmeler sonrası net kararını vermesi bekleniyor.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...