Son dakika | Uluslar Ligi'nde İsveç'i yıkan Cristiano Ronaldo yine tarihe geçti
Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası 9 maçla sona erdi. Portekiz'in İsveç'i 2-0 yendiği maçta golleri atan Cristiano Ronaldo bir kez daha tarihe geçti. Gol sayısını 101'e yükselten yıldız futbolcu, İranlı Ali Daei'nin ardından milli takım için 100 gol barajını geçen 2. oyuncu oldu.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.
Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında Fransa, ağırladığı Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti.
FRANSA, HIRVATİSTAN'I YIKTI
Ev sahibi ekipte golleri 43. dakikada Antoine Griezmann, 45. dakikada Anthony Martial, 65. dakikada Dayot Upamecano ve 77. dakikada Olivier Giroud atarken, Hırvatistan'da 16. dakikada Dejan Lovren ve 55. dakikada Josip Brekalo ağları sarsan isimler oldu.
RONALDO YİNE BAŞROLDE
Gruptaki diğer maçta ise Portekiz deplasmanda İsveç'i 2-0 yendi. Konuk ekibin 2 golü de Cristiano Ronaldo'dan gelirken, 35 yaşındaki oyuncu milli takım gollerini 101'e çıkardı ve İranlı Ali Daei'nin ardından milli takım için 100 gol barajını geçen 2. oyuncu oldu.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A LİGİ 2. GRUP
Danimarka-İngiltere: 0-0
Belçika-İzlanda: 5-1
A LİGİ 3. GRUP
Fransa-Hırvatistan: 4-2
İsveç-Portekiz: 0-2
C LİGİ 1. GRUP
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Azerbaycan: 0-1
Karadağ-Lüksemburg: 0-1
C LİGİ 2. GRUP
Ermenistan-Estonya: 2-0
Gürcistan-Kuzey Makedonya: 1-1
D LİGİ 2. GRUP
San Marino-Liechtenstein: 0-2
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