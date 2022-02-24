Son Dakika: Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk'tan Rusya'ya savaş tepkisi! Formasını çıkardı ve o sözler...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Ukraynadan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vurulduUkrayna'dan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vuruldu#Ukrayna
Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumRusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu Putin operasyon için emri verdi: Donbasa askeri harekat başladıRusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu! Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı#Rusya
Halk panikte Kuyruğun sonu görünmüyor... Ukraynadan dikkat çeken kareler...Halk panikte! Kuyruğun sonu görünmüyor... Ukrayna'dan dikkat çeken kareler...#Rusya
Josep Borrellden Rusya açıklamasıJosep Borrell'den Rusya açıklaması!#RUSYA
Son dakika... Dışişleri Bakanlığından Ukraynadaki vatandaşlar için duyurduSon dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki vatandaşlar için duyurdu#Dışişleri Bakanlığı
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenirDevler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: HarkovSavaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov#Rusya-Ukrayna
Putin emri verdi operasyon başladı BM Genel Sekreteri Antonio Guterresten çarpıcı sözlerPutin emri verdi operasyon başladı! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten çarpıcı sözler#RUSYA
Rusyaya savaş tepkisi Golü atınca formasını çıkardı ve...Rusya'ya savaş tepkisi! Golü atınca formasını çıkardı ve...#Roman Yaremchuk
Eşi set kazasında ölmüş 10 yaşındaki oğlu annesiz kalmıştı: Tetiği çekip hiçbir sorumluluk almaması beni çok kızdırıyorEşi set kazasında ölmüş 10 yaşındaki oğlu annesiz kalmıştı: Tetiği çekip hiçbir sorumluluk almaması beni çok kızdırıyor#Matthew Hutchins
Survivora veda eden isim belli oldu Nisanın arkadaşı sessizliğini bozdu...Survivor'a veda eden isim belli oldu! Nisa'nın arkadaşı sessizliğini bozdu...#Yunus Emre Özden
Kriz bitti mi Alişandan sürpriz hamleKriz bitti mi? Alişan'dan sürpriz hamle#Alişan
Kahreden olay 9 yaşındaki Yağız koronadan hayatını kaybettiKahreden olay! 9 yaşındaki Yağız koronadan hayatını kaybetti#İzmir
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk'tan Rusya'ya savaş tepkisi! Formasını çıkardı ve o sözler...

#Roman Yaremchuk#Oleksandr Zinchenko#Andriy Shevchenko
Son Dakika: Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuktan Rusyaya savaş tepkisi Formasını çıkardı ve o sözler...

Portekiz temsilcisi Benfica'nın Ukraynalı yıldız oyuncusu Roman Yaremchuk, Ajax maçında attığı golün ardından Rusya'yı protesto etti. 26 yaşındaki futbolcu, gol sevinci esnasında formasını çıkararak Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişörtle ülkesine desteğini gösterdi.

Haberin Devamı

Benfica forması giyen Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede takımı adına attığı golün ardından ülkesine karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya'ya tepki gösterdi.

26 yaşındaki futbolcu, Ajax karşısında 72. dakikada kaydettiği gol sonrasında formasını çıkardı ve Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişörtle ülkesine desteğini göstererek Rusya'yı protesto etti. Takım arkadaşları ve tribünlerdeki taraftarlar, Ukraynalı futbolcunun bu protestona destek oldu.

Karşılaşma sonrasında bir de paylaşımda bulunan Roman Yaremchuk, "Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Memleketimden binlerce kilometre uzakta, anavatanında gergin olan herkese destek olmak istiyorum, şimdi birleşme zamanıdır. Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna'ya şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Son Dakika: Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuktan Rusyaya savaş tepkisi Formasını çıkardı ve o sözler...

SHEVCHENKO DA TEPKİ GÖSTERDİ

Roman Yaremchuk'un ses getiren tavrının ardından Rusya'ya tepki gösteren bir diğer isim Ukraynalı futbol efsanesi Andriy Shevchenko oldu. Shevchenko, "Ukrayna benim vatanım! Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum! Çok zor zamanlardan geçtik ve geçtiğimiz 30 yılda millet olarak şekillendik! Samimi, çalışkan ve özgürlüğü seven vatandaşlardan oluşan bir millet! Bu bizim en önemli varlığımız! Bugün hepimiz için zor bir zaman. Ama birlik olmalıyız! Birlik içinde kazanacağız! Ukrayna'ya zafer!" dedi.

ZINCHENKO: PES ETMEYECEĞİZ

Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko ise "Bütün medeni dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Uzak durup fikrimi aktarmaya çalışamam. benim ülkem. Doğduğum ve büyüdüğüm ülke. Uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum bir ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız bir ülke. Sınırları dokunulmaz kalması gereken bir ülke. "Ülkem Ukraynalılara ait ve hiç kimse ona sahip çıkamayacak. Pes etmeyeceğiz! Ukrayna'ya zafer." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Roman Yaremchuk#Oleksandr Zinchenko#Andriy Shevchenko

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti