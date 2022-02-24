Son Dakika: Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk'tan Rusya'ya savaş tepkisi! Formasını çıkardı ve o sözler...

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Benfica forması giyen Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede takımı adına attığı golün ardından ülkesine karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya'ya tepki gösterdi.

26 yaşındaki futbolcu, Ajax karşısında 72. dakikada kaydettiği gol sonrasında formasını çıkardı ve Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişörtle ülkesine desteğini göstererek Rusya'yı protesto etti. Takım arkadaşları ve tribünlerdeki taraftarlar, Ukraynalı futbolcunun bu protestona destek oldu.

Karşılaşma sonrasında bir de paylaşımda bulunan Roman Yaremchuk, "Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Memleketimden binlerce kilometre uzakta, anavatanında gergin olan herkese destek olmak istiyorum, şimdi birleşme zamanıdır. Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna'ya şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

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SHEVCHENKO DA TEPKİ GÖSTERDİ

Roman Yaremchuk'un ses getiren tavrının ardından Rusya'ya tepki gösteren bir diğer isim Ukraynalı futbol efsanesi Andriy Shevchenko oldu. Shevchenko, "Ukrayna benim vatanım! Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum! Çok zor zamanlardan geçtik ve geçtiğimiz 30 yılda millet olarak şekillendik! Samimi, çalışkan ve özgürlüğü seven vatandaşlardan oluşan bir millet! Bu bizim en önemli varlığımız! Bugün hepimiz için zor bir zaman. Ama birlik olmalıyız! Birlik içinde kazanacağız! Ukrayna'ya zafer!" dedi.

ZINCHENKO: PES ETMEYECEĞİZ

Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko ise "Bütün medeni dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Uzak durup fikrimi aktarmaya çalışamam. benim ülkem. Doğduğum ve büyüdüğüm ülke. Uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum bir ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız bir ülke. Sınırları dokunulmaz kalması gereken bir ülke. "Ülkem Ukraynalılara ait ve hiç kimse ona sahip çıkamayacak. Pes etmeyeceğiz! Ukrayna'ya zafer." şeklinde konuştu.

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