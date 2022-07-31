Son dakika: Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan Fenerbahçe açıklaması: Mektup ve açıklama için teşekkürler

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan rövanş maçında tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratları gündem olmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısında konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı. Ali Koç'un açıklamalarının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yeni bir açıklama yaparak Sarı-lacivertli kulübe teşekkür etti.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ? "UKRAYNA'DAN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİZ"

Ukrayna’dan özür dilemeyeceğiz. Bunun sebebini de biraz sonra anlatacağım. Ukrayna Dışişleri Sözcüsü ve Büyükelçisi’nin söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydanoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız.

20 saniyelik bir olaydan bahsediyoruz. 1. golde oldu, 2. gol ve maç sonunda olmadı. Yakışıksız bir tezahürattı. Niye oldu o tepki? Maç daha başlamadan, Türkiye’de eskiden top oynayan bir kalecinin eski kulübünün simgesini yaparak tribünleri germesiyle başladı. Golü atan da yaptı. Bariz bir tahrik var. Bize yakışmadı yine de. Lucescu sonrasında yanına çağırdı ve oyuncusuna bağırdı, ona teşekkür etmek istiyorum.

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"BU TEZAHÜRATIN YAPILMASINI UYGUNSUZ BULUYORUM"

Bir anlık öfkeyle bile olsa, bu tezahüratın yapılmasını uygunsuz buluyorum. Ama 115 yıllık şanlı tarihi, bir kısım taraftarın haklı tepkisi ama haksız söylemiyle yaftalayanları kınıyorum. Biz savaşa karşıyız. Duruşumuz nettir. Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Fenerbahçe’yi savaş sempatizanı olarak göstermeye çalışanlara, Fenerbahçe ağır gelir. Bunu da kafanızın bir yerine yazın.

Bizi lekelemeye çalışanları kınıyorum. Sayın Büyükelçi, bir yöneticimizle temasa geçip ‘Bu konuyu çok da kafanıza takmayın’ minvalinde bir şey de söylemiştir ama umumide farklı… Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Herkesin kafasını kuma gömdüğü konularda bile susmamıştır. Bizi savaş sempatizanı olarak göstermeye, siyasi duruşa dem vurmaya çalışanlara Fenerbahçe ağır gelir. Bunu kafanızın bir yerine yazın.

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"UEFA ÇİFTE STANDART UYGULAMAMALI"

Bismillah demeden disiplin soruşturması için bize haber geldi. UEFA'dan ne gelecek bilmiyorum. Bu kadar hızlı adım atması, medyadaki haberlerdendir. Çok iyi bir savunma hazırladık. Yaşananların hepsi kayıtlı ve sabit. Neden olduğu ortada. 20 saniye, bunu alıp Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye mal etmek, kesinlikle kabul edilemez. UEFA çifte standart uygulamamalı. Spor siyaset iç içe girmemeli. Spor tarih boyunca barış için kullanılmıştır. Spor siyasetin üstündedir ve barış için kullanılır. Ayrıca UEFA mı karar verecek tribünlerdeki tezahüratlara? O kişiye küfür etsek, madalya mı vereceksiniz?

7 Ekim 2007 Şırnak terör saldırısı sebebiyle A Milli Takımımız siyah kol bandı takmak istedi. UEFA izin vermedi. Aynı UEFA, Afganistan'da hayatını kaybeden askerler için İtalya Milli Takımı'na kol bandı takma izni verdi. Kim, neye nasıl karar veriyor? Kıstas nedir? Dybala, Merih Demiral'ın yanına koşarak asker selamı verdi ve ceza verilmedi. Srebrenitsa'da binlerce insan katledildi, o zaman spor adına bir şey uyguladınız mı? Ben de bunu soruyorum.

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LUCESCU BASIN TOPLANTISINA NEDEN KATILMADI?

Mircea Lucescu’nun tezahüratı protesto etmek için basın toplantısına katılmadığı haberleri gerçek değil. Can sen bizzat oradaydın, sen anlatır mısın?

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş: Lucescu’nun basın toplantısı yapmama nedeni Tezahürat değildi. Bize önce siz basın toplantısını yapın dediler. Biz de olmaz siz misafirsiniz yapın dedik. Bize işlerinin olduğunu söylediler. Bizim basın toplantısı 15 dakika uzadı ve Lucescu, bizim toplantıda olduğumuzu göründe uçağı kaçıracakları için bekleyemeyeceğini belirtti. Bu yüzden basın toplantısına çıkmadı.

BÜYÜKELÇİ VASYL BODNAR, FENERBAHÇE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bodnar'ın açıklaması şu şekilde:

Hatırlatıyorum:

1. Ukrayna’da dehşet verici bir savaş var. Rusya düşman, Putin katildir;

2. Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır;

3. Yanlış anlaşılmaları diyalog yolu ile düzeltiyoruz. Mektup ve açıklaması için Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum;

4. Burada noktalıyoruz ve Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmiyoruz.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI SONRASINDA FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kulübümüz; 27 Temmuz 2022’de oynanan Dinamo Kiev maçına dair yaşananların iki tarafını da anlatan, bu konu ile Fenerbahçe’nin kurumsal kimliğinin hiçbir bağı ve bağlantısının olmadığını yansıtan, Fenerbahçemizin spor kulübü rolü ile bu konuda ilk günden itibaren ortaya koyduğu hassas duruşu ve adımlarını bir rapor halinde ilgililere sundu.

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UEFA’nın ‘uygunsuz davranış’ tanımıyla soruşturma açtığı henüz Disiplin Kurulu’na aksettirilmeyen konuyla ilgili Kulübümüz, konuyu hassasiyetle ele alarak hızlı bir şekilde kapsamlı bir beyanname hazırladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’na hitaben yazılan ve federasyon aracılığıyla UEFA’ya gönderilecek olan beyannamede; Kulübümüzün, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı ilk gün olan 24 Şubat 2022’den bu yana kurumsal olarak aldığı pozisyon ve bugüne kadar gelen süreçte yaptıkları ayrıntılı bir şekilde somut gerçeklerle ortaya kondu.

Beyannamede, Kulübümüzün maçtan bir gün sonra yayımladığı resmi açıklamada vurguladığı gibi, söz konusu söylemin kesin bir dille reddedildiğinin, markamızın değerleriyle ve bugüne kadar toplumsal ve insani konulardaki refleksleriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığının tekrar altı çizilirken; savaş mağduru masum insanlara ve çocuklara dikkat çekmek, konuya dair farkındalık yaratmak ve maddi-manevi destek sağlayabilmek amacıyla 19 Nisan’da Shakhtar Donetsk kulübü ile oynanan ‘Barış için futbol’ temalı dostluk maçı, Kulübümüzün kurumsal tutumunun en net örneği olarak gösterildi.

Kulübümüz, 120 dakikalık bir müsabakada tribünlerin bir bölümünden yükselen 20 saniyelik bir söylemden siyasi bir tutum anlamı çıkarılamayacağını, kulübün tüzel kişi olarak sorumlu tutulmasının kesinlikle adil olmayacağını vurguladı.

Ayrıca maç öncesi ve maç sırasında, gol sonrasında Dinamo Kievli oyuncuların taraftarımızı galeyana getiren tahrik edici hareketlerini çok net bir şekilde görseller ve videolarla ortaya koydu.

Kulübümüz ayrıca hem ilk maçta seremonide giydiği ‘Savaşı durdurun’ tişörtlerinin hem de İstanbul’da oynanan maç öncesi iki kulübün heyetlerinin dostluk yemeğinde bir araya geldiği görüntüleri de paylaştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak maçtaki anlık söylemi kabul etmediğimizi vurguluyor; bu konunun Kulübümüzle, marka kimliğimizle bağdaştırılmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha net bir dille belirtiyoruz.