Son Dakika | Uğurcan Çakır'ın son talibi Alman devi!
Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından dünya devlerinin transfer listesine giren Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Chelsea ve Liverpool devrede olduğu milli kaleci için Borussia Dortmund devreye girdi.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Uğurcan Çakır ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Daha önce Tottenham, Chelsea ve Liverpool'un transfer listesine giren başarılı kaleci Alman devinin de gündemine girdi.
Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Uğurcan Çakır, Dortmund'un da radarına girdi.
Alman devinin, Roman Bürki'ye alternatif aradığı ve Ajax'tan Onana'nın ardından listedeki ikinci ismin Uğurcan olduğu ifade ediliyor.
Onana ile Barcelona, Juventus ve PSG'nin de ilgilenmesi nedeniyle Çakır'ın öne çıktığı belirtildi.
Gelişime açık kaleciler arasında en beğenilen 3 isimden birisi olduğu hatırlatılan Uğurcan için Dortmund'un 20 milyon euro'ya kadar bir bonservis bedeli ödeyebileceği iddia edildi.
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