Son dakika: Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer açıklaması! "10-15 milyon Euro..."

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Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'un başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya transfer olması beklenirken yıldız kalecinin menajerinden açıklama geldi.

Uğurcan'ın transferi için çalışmalar yapıldığını kaydeden Necdet Çakır, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Uğurcan'ı sene içinde transfer konusunda rahatsız etmedik ama arka planda çok büyük çalışmalar yaptık. Belli bir noktaya geldik. Uğurcan'ın iyi performans göstermesi, burada kulüplerin daha fazla talep etmesi için önemli bir etken oldu." dedi.

Süper Lig'in Avrupa'da çok takip edilmediğini kaydeden Çakır, "Maçlarımız, derbiler harici çok fazla takip edilmiyor. Milli takımımız da UEFA Uluslar Ligi'nde C klasmanında. Aksi takdirde daha yüksek rakamlardan bahsedebilirdik." diye konuştu.

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Uğurcan Çakır'a Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi olduğunu belirten Necdet Çakır, "Uğurcan'a 4 büyük ligden teklif olmasa da ilgi var. Temsilcilerle temas halindeyiz. Uğurcan için verilecek bonservis 10-15 milyon Euro arası, üstü olmaz. Bazı kulüplerle sözlü olarak belli noktalara geldik." ifadelerini kullandı.