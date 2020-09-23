Son Dakika | Uğurcan Çakır için yeni teklif! 17 milyon...
Edouard Mendy'i 30 milyon Euro'ya Chelsea'ye satmaya hazırlanan Fransız ekibi Rennes, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon Euro'ya çıkarttı. Bordo-Mavili kulüple görüşmelerini sürdüren Rennes kulübü yetkilileri transferi kısa süre içinde bitirmeye hazırlanıyor.
Sörhoth'un ayrılığının ardından Trabzonspor'da tranfsferde yine sıcak gelişmeyer yaşanıyor. Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
17 milyon Euro bonservis
Fransız kulübü 24 yaşındaki kaleci için ilk olarak 15 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Trabzonspor bu teklifi kabul etmeyince Fransızlar teklifi 17 milyon Euro yükseltti. Uğurcan transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Trabzonspor sözleşmeye bir sonraki satıştan yüzde 15'lik pay da ekletmeye çalışıyor.
Edouard Mendy gidiyor Uğurcan geliyor!
Kepa'nın performansından memnun kalmayan Chelsea kısa süre içinde Edouard Mendy transferini açıklamaya hazırlanıyor. İngiliz kulübü bu transfer için Rennes'e 30 milyon Euro ödeyecek. Rennes Mendy'den gelecek parayla Uğurcan Çakır'a kadrosuna katacak. (Fanatik)
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