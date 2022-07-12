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Son dakika: Uğurcan Çakır için sürpriz transfer gelişmesi! Portekiz basını yazdı

#Transfer#Trabzonspor#Uğurcan Çakır
Son dakika: Uğurcan Çakır için sürpriz transfer gelişmesi Portekiz basını yazdı

Sezon bitiminde Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan ancak transfer döneminde beklenen teklifler gelmeyen Uğurcan Çakır için Portekiz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Şampiyonlukla tamamlanan sezonun ardından Avrupa'ya transfer olmasına kesin gözle bakılan ancak beklenen teklifleri alamayan Uğurcan Çakır için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Portekiz'de yayın yapan Record gazetesi, Portekiz'in dev kulübü Benfica'nın Uğurcan Çakır'ı gündeminde tuttuğunu yazdı. Habere göre kalecisi Vlachodimos için ciddi teklifler bekleyen Benfica'nın olası bir ayrılık halinde Uğurcan Çakır'ı B planı olarak düşündüğü ifade edildi.

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Uzun zamandır Uğurcan'ı takip eden Benfica henüz Trabzonspor ile iletişime geçmiş değil.

Uğurcan Çakır daha önce transferle ilgili yaptığı açıklamada; "Trabzonspor’da 3 kupa kazandım. Ayrılırsam da Trabzonlular’ın bana darılmayacağını düşünüyorum. Avrupa’da oynama hedefim var. Hem kulübü hem beni tatmin edecek bir teklif ve takım olursa, gidebilirim." demişti.

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Milli kaleciye Fransa kulüplerinin de ilgisi bulunuyor.

EN AZ 15 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için play-off oynayacak olan ve kaptanını kaybetmek istemeyen Trabzonspor'un Uğurcan için gelecek tekliflerden 15 milyon euro altındakileri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.

Sözleşmesi 2024 yazında bitecek olan 26 yaşındaki kaleci ile zamlı yeni sözleşme yapılması da gündemde.

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#Transfer#Trabzonspor#Uğurcan Çakır

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