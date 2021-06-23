Son Dakika: Uğurcan Çakır'dan açıklama! "Gerçekten çok üzgünüz..."

A Milli Takım kalecisi Uğurcan Çakır, EURO 2020 dönüşü ilk kez açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Sadece çıkartacağımız derslerle hatırlamamız gereken bir turnuvaydı. Gerçekten çok üzgünüz. Bizden beklenen başarılar için daha çok çalışacağız ve emin olun bu üzüntüyü telafi edeceğiz. Her şeye rağmen yanımızda olan, bize destekleriyle güç veren herkese teşekkür ediyorum.