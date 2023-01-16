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Son Dakika: Uğur Çiftçi transferinde kriz! Uçak biletini iptal etti... Galatasaray'da sıcak saatler...

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#Transfer#Sivasspor#Uğur Çiftçi
Son Dakika: Uğur Çiftçi transferinde kriz Uçak biletini iptal etti... Galatasarayda sıcak saatler...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 15:19

Uğur Çiftçi'nin transferi konusunda Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varan Galatasaray, Emre Taşdemir'in kararı sonrasında şaşkına döndü.

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Transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrosuna takviye yapmak için çalışmalara başlayan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'dan Uğur Çiftçi'yle anlaşmıştı ancak transferin önünde engel çıktı.

Fanatik'in haberine göre; uçak biletini alan ve İstanbul'a gelmek için saatleri sayan Uğur Çiftçi'ye kötü haber geldi. Emre Taşdemir'in Sivasspor'a gitmek istememesi sebebiyle Uğur transferinde pürüz çıktı.

Demir Grup Sivasspor ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın aradaki sorunları çözmesi ve Uğur Çiftçi'yi kadrosuna katması bekleniyor. Uğur Çiftçi, Demir Grup Sivaspor'da bu sezon 23 resmi karşılaşmaya çıkarken takımına 5 asistlik katkı sağladı.

RIZA ÇALIMBAY DUYURMUŞTU

Galatasaray, 600 bin Euro ve Emre Taşdemir karşılığında Demir Grup Sivasspor'la anlaşmaya varmış ve transferin resmiyete dökülmesini beklemeye başlamıştı. Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Uğur Çiftçi hakkında net konuşmuştu.

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Yukatel Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluş BeIN SPORTS'a konuşan Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a gideceğini duyurmuştu. Uğur Çiftçi transferinin büyük ihtimalle gerçekleşeceğini kaydeden Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi için Galatasaray'dan teklif geldi. Büyük ihtimalle transferin biteceğini düşünüyorum" demişti.

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#Transfer#Sivasspor#Uğur Çiftçi

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