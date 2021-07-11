Son dakika: UFC'de Conor McGregor'un ayağı kırıldı, Dustin Pourier maçı kazandı

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Dünyaca ünlü kafes dövüşü organizasyonu UFC'nin 264. etkinliğinde Conoır McGregor ile Dustin Pourier kafese çıktı. Karşılaşmanın henüz başlarında sol ayağını yere basarken kıran Conor MxGregor mücadeleye devam edemedi. Dustin Pourier, karşılaşmanın kazananı oldu.

DEVAM ETMEYE ÇALIŞTI AMA OLMADI

Acı içerisinde yere düştükten sonra ayağa kalkıp devam etmeye çalışan Conor McGregor, bunu başaramadı ve mücadele hakem kararıyla sona erdi.

SEDYEYLE GÖTÜRÜLDÜ

Maçın bitimiyle kafese giren sağlık görevlileri, Conor McGregor'un ayak bileğini sabitledi ve İrlandalı sporcuyu sedyeyle soyunma odasına götürdü.

DUSTIN POURIER: "CONOR ÇOK KİRLİ DÖVÜŞÜYOR"

Mücadeleyi kazanan Dustin Pourier, dövüş sonrası sıcağı sıcağına şu ifadeleri kullandı: Sert bir vuruş atmaya çalıştı bileğime, onu bloke ederken orda yaralandığını hissettim. Sonrası bu. Maçtan önce beni öldüreceğini söylüyordu. Ailesine sevgi, saygılarımı sunuyorum… Conor çok kirli dövüşüyor, eldivenimi tuttu, hakem görmesine rağmen bir şey demedi.”

MÜCADELE BİTİMİNDE CONOR'U TAKLİT ETTİ

Dustin Pourier, mücadelenin bitmesinin ardından Conor McGregor'un ünlü yürüyüşünü taklit etti.

DONALD TRUMP DA MAÇI İZLEDİ

ABD eski başkanı Donald Trump da dev mücadeleyi izleyenler arasındaydı.