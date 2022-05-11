Son Dakika: UEFA'dan yeni turnuva! Format değişikliği sonrası yeni hamle, Final-Four olmayınca...

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Şampiyonlar Ligi'nin formatında değişikliğe giden UEFA, Avrupa'da bir yeni turnuva daha düzenlemeyi planlıyor...

Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonu itibariyle format değişikliğine gidileceğini açıklayan UEFA, o sezondan itibaren takım sayısının 32'den 36'ya çıkarılacağını belirtmişti. 2024/25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 36 takımın 32'sinin ulusal liglerindeki sıralamalara ve o ligin kontenjanına göre belirleneceği kaydedilmişti.

Kalan 4 takımdan 2'si bir önceki sezonda elde edilen ülke puanının takım sayısına bölünmesiyle ortaya çıkan puana göre ilk iki sıradaki ülkeye gidecek. (Bu sezon uygulansaydı İngiltere ve Hollanda alacaktı). 1 takım "Şampiyonlar Yolu" isimli sistemden gelecek. 1 takım ise ülke puanında 5. sırada yer alan ligin 3. bitiren takımı olacak. Daha önce 5. sıradaki ülkenin, ilk iki takımı direkt gidiyordu.

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GRUP FORMATI DEĞİŞTİ: İSVİÇRE SİSTEMİ

Mevcut sistemde 4 takımlı 8 gruptan yeni sistemde tek gruplu lig sistemine geçilecek. Bu sisteme 'İsviçre Sistemi' deniyor.

Yeni formatla birlikte her takım 4 iç saha ve 4 dış saha olmak üzere 8 farklı takımla maç yapacak. Şu an yürürlükte olan versiyonda 3 farklı takımla iç/dış toplam 6 maç yapılıyor.

İlk 8 takım doğrudan eleme turlarına yükselirken, 9 ile 24. sıra arasında kalanlar çift maçlı eliminasyon sistemine tabi tutulacak ve bu 16 takımdan 8'i daha eleme turlarına yükselecek.

Toplamda 16 takım, Son 16 turundan itibaren eleme turlarında mücadele edecek.

FİNAL FOUR DÜŞÜNCESİ RAFA KALKTI

Madrid'de gerçekleştirilen UEFA toplantısında; Şampiyonlar Ligi'nin son iki turu olan yarı final ve finalin tek maç üstünden tek bir şehirde oynanması yani Final Four da ele alınmıştı. Pandemi sürecinde Lizbon'da yapılan Şampiyonlar Ligi'nin tek maç üzerinden yarı final ve final maçlarını oynatması heyecanı, reytingleri, sürprizleri artırmıştı.

UEFA'yı cezbeden bu uygulama, lojistik problemleri nedeniyle bir kez daha ikinci plana atıldı. Pandemi nedeniyle taraftarın gelmeyecek olması, tüm otellerin boş olması nedeniyle Lizbon'da bu uygulama hayata geçmişti. Ancak, mayıs aylarında otellerde yoğunluğun artması, 4 takımın en az 25'er bin taraftardan 100 bin taraftara sahip olması ve böyle bir otel kapasitesinin çok az şehirde olması nedeniyle bu uygulama bir kez daha gelecek sezonlarda konuşulmak üzere ertelendi.

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SEZON ÖNCESİ AÇILIŞ TURNUVASI!

Associated Press'te yer alan haberde UEFA'nın, bunun yerine 4 başarılı takımla sezon açılış turnuvası düzenlemeyi planladığı belirtildi. Bu turnuvanın sezon öncesinde ve Avrupa dışında yapılmasının planlandığı ve bunun için ilk olarak ABD'nin favori aday olarak gösterildiği ifade edildi.

Takımların sezon öncesi hazırlıkları için Avrupa dışındaki ülkeleri tercih etmesinden dolayı, bu fikre sıcak bakabilecekleri ifade edildi.

HEDEF DAHA FAZLA GELİR

UEFA'nın sezon öncesi turnuvayla birlikte daha fazla gelir elde etmek istediği aktarılırken turnuvanın sponsorluğu için ABD merkezli Relevent Sports'la anlaşılabileceği belirtildi.

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TURNUVA ŞAMPİYONLARI VE DEVLER LİGİ FİNALİSTLERİ...

Mini turnuva sezon başında oynanacağı için UEFA Süper Kupası'nın da yerine geçecek. Turnuvada Şampiyonlar Ligi finalistleri, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi şampiyonları mücadele edecek.