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Futbol
Haber Giriş: 30.03.2020 - 16:18,Son Güncelleme:/

Son Dakika | UEFA'dan liglerin başlangıcı için flaş karar!

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Son Dakika | UEFA'dan liglerin başlangıcı için flaş karar!
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UEFA, 1 Nisan'da 55 üye ülkenin federasyonları ile video konferans yapacak ve liglerin başlangıç tarihleri ile ilgili görüşlerini paylaşacak.

UEFA, üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında gelişmeleri görüşmek amacıyla 1 Nisan Çarşamba günü video konferans görüşmesine çağırdı.

UEFA'nın açıklamasına göre 2 hafta önceki görüşmeden sonra gelişmeleri tartışmak ve liglerin başlangıç tarihleriyle ilgili görüşleri paylaşmak üzere 55 üye ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle toplantı yapılacak.

Toplantıda, milli takım ve kulüp müsabakalarındaki gelişmelerin yanı sıra oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi gibi konular da ele alınacak.

Son Dakika | UEFAdan liglerin başlangıcı için flaş karar

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