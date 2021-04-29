Son Dakika: UEFA'dan İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili seyirci kararı

UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin sınırlı sayıda seyirciyle oynatmayı planlıyor.

Sky Sports'un UEFA kaynaklı aktardığı bilgiye göre; 29 Mayıs'taki final sınırlı sayıda seyirciyle gerçekleşecek ve 17 Mayıs'a kadar sürecek geçici kapanma bu maçı etkilemeyecek.



Haberde ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu ve yerel makamlarla çalışmaların gerçekleşeceği vurgulandı. Stat kapasitesi ve bilet satışına ilişkin açıklama ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

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