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Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a ceza! Barcelona maçında...

#Galatasaray#UEFA#Barcelona
Son dakika: UEFAdan Galatasaraya ceza Barcelona maçında...

UEFA, Galatasaray ile Barcelona arasında 17 Mart 2022 günü oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçındaki tribün olayları sebebiyle Galatasaray'a ceza verdi.

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UEFA, Galatasaray - Barcelona maçında yaşanan tribün olayları sebebiyle Galatasaray'a ceza verdi. Yapılan açıklamada Galatasaray'a 20 bin Euro para cezası verildiği açıklandı.

Ayrıca iki yıl içerisinde Nef Stadı'nda oynanacak ilk Avrupa kupası maçında Doğu tribününden en az 3 bin koltuk boş bırakılacak.

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GALATASARAY - BARCELONA MAÇINDA NE OLMUŞTU?

0-0'ın rövanşında Nef Stadı'nda oynanan maçın 81. dakikadsında oyundan çıkan Gerard Pique'nin ağır davranması, önce yedek kulübesine yönelip ardından hakem Daniele Orsato'nun uyarısıyla en yakın noktadan dışarı çıkması Sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. Karşı tribünün önünde oyundan çıkan ve yavaş adımlarla kulübeye gelen Pique'ye tribünlerden yabancı maddeler atıldı.

Bu gerginlikten 5 dakika sonra ise sahneye Jordi Alba çıktı. İspanyol sol bekin taç atışı kullanacağı esnada ağır hareket etmesine sinirlenen Galatasaray taraftarı hem protestoyla tepki gösterdi hem de sahaya yabancı maddeler attı.

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Tribünlerin bu tepkisine sinirlenen Alba, bu olay üzerine tribüne top fırlattı. Alba'nın hareketi sonrası tribündeki gerginlikler arttı. Tecrübeli futbolcunun bu hareketine Galatasaraylı futbolcular da tepki gösterdi ve iki takım arasındaki tansiyon yükseldi.

Son dakika: UEFAdan Galatasaraya ceza Barcelona maçında...

'OYNAMAM' DİYEREK HAKEMİ TEHDİT ETTİ!

Jordi Alba, bu olay üzerine maçın İtalyan hakemi Daniele Orsato'ya giderek 'Sahaya bir madde daha atılırsa oynamam! Sahadan çıkarım' ifadelerini kullandı. Orsato ise Alba'yı dinledikten sonra tepki vermedi ve oyunun bir an önce başlamasını istedi.

3 dakikayı aşan gerilim üzerine Barcelona taç atışını sonunda kullandı ve Alba da oynamaya devam etti. Tercübeli sol bek, yaşananların ardından sarı kartla cezalandırıldı.

Son dakika: UEFAdan Galatasaraya ceza Barcelona maçında...

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#Galatasaray#UEFA#Barcelona

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