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Futbol
Haber Giriş: 01.04.2020 - 17:33,Son Güncelleme:/

Son Dakika | UEFA'dan Finansal Fair Play kararı! Corona virüsü sebebiyle...

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Son Dakika | UEFA'dan Finansal Fair Play kararı! Corona virüsü sebebiyle...
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Son dakika haberi... UEFA, 2020/21 sezonu için belirlenen Finansal Fair Play yükümlülüklerini askıya aldı.

UEFA, 2020/21 sezonu için belirlenen Finansal Fair Play yükümlülüklerinin askıya alındığını açıkladı.

55 ülke futbol federasyonları ile telekonferans yöntemi ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini belirten UEFA, toplantının ardından koronavirüs salgını sebebiyle bir takım kritik kararlara imza attı.

UEFA'dan açıklama, "Mevcut olağanüstü durumlarda, kulüplerle ve federasyonlarla FFP konusunda tekrar görüşme yapılması kousunda anlaşma sağlandı. 2020/21 turnuvaları için, lisanslama çalışmaları konusundaki son süre ertelendi." denildi.

Son Dakika | UEFAdan Finansal Fair Play kararı Corona virüsü sebebiyle...

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