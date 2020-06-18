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DHA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

Son dakika! UEFA'dan Finansal Fair Play kararı!

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Son dakika! UEFA'dan Finansal Fair Play kararı!
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UEFA, korona virüs yüzünden Finansal Fair Play kurallarının 2020 sezonunda esnetileceğini açıkladı.

UEFA, FFP kurallarıyla ilgili değişiklikler yapıldığını açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA ve CAS açıklaması!Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği men kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yasal itiraz sürecini bugün itibariyle başlattıklarını ifade eden Ağaoğlu, men kararının CAS'tan döneceğine inandıklarını söyledi.
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UEFA müsabakalarında yer alan takımlar, 31 Temmuz ve 30 Eylül'de borcunun olmadığını bildirecek.

2020 mali yılı değerlendirmesi olmayacak. 2020 ve 2021 mali yılları tek bir dönem olarak değerlendirilecek.

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Son dakika UEFAdan Finansal Fair Play kararı

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