DHA
Son Güncelleme:
Son dakika! UEFA'dan Finansal Fair Play kararı!
UEFA, korona virüs yüzünden Finansal Fair Play kurallarının 2020 sezonunda esnetileceğini açıkladı.
UEFA, FFP kurallarıyla ilgili değişiklikler yapıldığını açıkladı.
UEFA müsabakalarında yer alan takımlar, 31 Temmuz ve 30 Eylül'de borcunun olmadığını bildirecek.
2020 mali yılı değerlendirmesi olmayacak. 2020 ve 2021 mali yılları tek bir dönem olarak değerlendirilecek.
Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle