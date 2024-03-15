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Son Dakika: UEFA'dan Fenerbahçe'ye 'taraftar' cezası!

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#Fenerbahçe#UEFA#Konferans Ligi
Son Dakika: UEFAdan Fenerbahçeye taraftar cezası
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 16:37

UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

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UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman yasağı cezası verdi.

UEFA'dan yapılan duyuruda, cezanın havai fişek yakılması ve cisim atılması nedeniyle uygulandığı belirtildi.

Ayrıca Fenerbahçe'ye Union Saint-Gilloise deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle 80.00 bin euro para cezası verildi.

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OLYMPIAKOS VE OLASI YARI FİNALİ ETKİLEYECEK

Sarı-lacivertli taraftarlar, Olympiakos deplasmanında ve yarı finale çıkılması halinde Aston Villa ya da Lille deplasmanlarında tribünde yer alamayacak.

BELÇİKA'DA OYUN DURMUŞTU

Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında oyun taraftarların attığı meşaleler sonucu durmuştu.

Sarı-lacivertli taraftarların attığı meşaleler sonucu 34. saniyede oyun durmuş ve görevlilerin yaptığı temizliğin ardından karşılaşma kaldığın yerden devam etmişti.

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#Fenerbahçe#UEFA#Konferans Ligi

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