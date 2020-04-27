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GeriFutbol Son Dakika | UEFA'dan federasyonlara 236.5 milyon euro yardım!
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Futbol
Haber Giriş: 27.04.2020 - 18:41,Son Güncelleme:

Son Dakika | UEFA'dan federasyonlara 236.5 milyon euro yardım!

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Son Dakika | UEFA'dan federasyonlara 236.5 milyon euro yardım!
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UEFA, federasyon başı 4.3 milyon euro olmak üzere, 55 üye federasyona 236.5 milyon euro yardım yapıldığını açıkladı.

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon avro yardım yapıldığını açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, birliğin internet sitesinde yer alan açıklamasında, federasyon başına 4,3 milyon avro destek sağlandığını belirtti.

Koronavirüsün getirdiği zorluklara karşı federasyonlara yardımcı olduklarını kaydeden Ceferin, "Futbol dünyasının bu kriz boyunca gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Normale dönen yaşamın kalbinde hiç kuşkusuz futbol olacak." ifadelerini kulland

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