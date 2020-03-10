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Haber Giriş: 10.03.2020 - 17:12,Son Güncelleme:/

Son Dakika | UEFA'dan EURO 2020 ve koronavirüs açıklaması!

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Son Dakika | UEFA'dan EURO 2020 ve koronavirüs açıklaması!
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UEFA, koronavirüs tehdidi sebebiyle EURO 2020'nin planlamasında herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Spor Arena Dış Haberler | UEFA, dünya genelinde 3 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi gündemde olan EURO 2020'nin geleceğine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, EURO 2020'nin ertelenmesinin gündemde olmadığı ve daha önce planlandığı gibi turnuvanın 12 Haziran tarihinde Roma'da oynanacak İtalya - Türkiye maçıyla start alacağı belirtildi.

İşte o açıklama

"EURO 2020'nin planlamasında herhangi bir değişiklik yok. Açılış, 12 Haziran'da Roma'da yapılacak. Koronavirüs tehlikesiyle ilgili tüm uluslararası ve yerel yetkililerle temaslarımız sürüyor. Şu anda değişiklik yapılması için bir gerekçe görülmüyor."

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Son Dakika | UEFAdan EURO 2020 ve koronavirüs açıklaması

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